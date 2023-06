Supporters van Ajax kunnen hun ogen niet geloven na nieuws over Steijn

Supporters van Ajax kunnen niet geloven dat Maurice Steijn de topkandidaat is om de nieuwe trainer te worden in de Johan Cruijff ArenA. Dit seizoen presteerde Steijn uitmuntend met Sparta Rotterdam, maar toch zorgt het nieuws voor enorme scepsis op sociale media.

Kjetil Knutsen leek de belangrijkste kandidaat te zijn om de nieuwe hoofdtrainer van Ajax te gaan worden. De Noor is succesvol bij FK Bodø/Glimt en dat was technisch directeur Sven Mislintat niet onopgemerkt gebleven. Hij was volop in onderhandeling met de trainer van de Noren, maar volgens de ochtendkrant is er ergens een kink in de kabel gekomen, waardoor Knutsen is afgehaakt voor de openstaande vacature in Amsterdam. Daardoor zou Ajax zijn doorgeschakeld naar Steijn.