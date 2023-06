BREAKING: Ajax schakelt door naar Steijn als nieuwe trainer

Ajax gaat na het mislopen van de onderhandelingen met de Noorse coach Kjetil Knutsen vol voor Maurice Steijn als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt De Telegraaf zondagavond. Volgens de ochtendkrant zou de trainer van Sparta op pole-position liggen om de nieuwe oefenmeester van de Amsterdammers te worden.

Knutsen leek de belangrijkste kandidaat te zijn om de nieuwe hoofdtrainer van Ajax te gaan worden. De Noor is succesvol bij FK Bodø/Glimt en dat was technisch directeur Sven Mislintat niet onopgemerkt gebleven. Hij was volop in onderhandeling met de trainer van de Noren, maar volgens de ochtendkrant is er ergens een kink in de kabel gekomen, waardoor Knutsen is afgehaakt voor de openstaande vacature in Amsterdam.

Steijn zou nu de belangrijkste kandidaat zijn om hoofdtrainer te worden in de Johan Cruijff ArenA. De trainer van de Rotterdammers wilde zich tot vandaag vol focussen op het duel van Sparta in de play-offs tegen FC Twente, maar kan nu in onderhandeling gaan met Mislintat. Steijn gaf zelf aan maandagochtend om 10.00 uur in gesprek te gaan met de technisch directeur van Sparta, Gerard Nijkamp.