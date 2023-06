Sven Mislintat hoopt 'stiekem' te stunten met terugkeer van oud-Ajacied

Sven Mislintat hoopt deze zomer 'stiekem' te stunten door een oud-speler van Ajax terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA. Dat vertelt Ajax-watcher Johan Inan in de meest recente aflevering van de AD Voetbal Podcast. Een naam wordt niet genoemd door de journalist van het Algemeen Dagblad.

Mislintat heeft volgens Inan zijn eerste weken in dienst van Ajax gebruikt om het DNA van de club te 'proeven, ervaren en absorberen'. Nu wil de directeur voetbalzaken 'het DNA bewaken'. "Dat is hij ook van plan in de selectie. Zo gooit hij lijntjes uit. Branco van den Boomen, die in het verleden even voor Ajax heeft gespeeld, is daar niet eens het beste voorbeeld van. Stiekem hoopt hij nog te stunten met een oud-Ajacied om het clubgehalte in de selectie overeind te houden."

Het zijn drukke weken voor de directeur voetbalzaken van Ajax, die enerzijds de selectie moet versterken en anderzijds rekening moet houden met het vertrek van meerdere sterkhouders. "Hij zal echt aan de bak moeten om ervoor te zorgen dat er straks een elftal staat waar ook het publiek zich mee kan identificeren. Het gaat een heel lange zomer worden", voorspelt Inan.

Jurriën Timber, Edson Álvarez en Mohammed Kudus zijn de spelers die het beste in de markt liggen. "Er was al genoeg aan de winkel, maar als zij ook vertrekken… Hij harkt daarmee genoeg centen binnen, maar dan is het een grote kluif om de kwaliteit binnen de selectie, het voetballend vermogen, leiderschap en dat soort dingen te waarborgen. Dat gaat zwaar worden."