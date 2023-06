Sven Mislintat schept krankzinnige verwachtingen met uitspraak over Benjamin Tahirovic

Sven Mislintat is maar wat blij dat Ajax erin is geslaagd Benjamin Tahirovic over te nemen van AS Roma. Dat de directeur voetbalzaken hoge verwachtingen heeft van de twintigjarige middenvelder, is bij de presentatie van de aanwinst wel duidelijk geworden.

Met zijn 1 meter 92 is Tahirovic een relatief lange middenvelder. "Dat is belangrijk voor iemand die als controleur kan spelen. Hij kan goed koppen en heeft veel kracht, wat ook belangrijk is. Voor iemand van zijn lengte is hij erg snel", stelt Mislintat de Bosniër bij Ajax TV voor. "Hij is naar mijn mening een van de grootste talenten op deze positie die ik ooit heb gezien. Hij moet zich natuurlijk nog ontwikkelen, maar dat kan hier en daar zullen we hem bij helpen."

Tahirovic maakte afgelopen seizoen dertien keer zijn opwachting voor Roma. "In die wedstrijden heeft hij indruk gemaakt. Het is niet makkelijk om onder Mourinho te spelen. Hij vraagt verdedigend en tactisch veel. Hij is een van de beste verdedigende trainers ter wereld en heeft veel prijzen gewonnen. Dat hij op deze leeftijd zijn debuut maakt onder Mourinho, zegt een hoop."

Wat Mislintat betreft mikt Tahirovic komend seizoen meteen op een basisplaats bij Ajax. "Dat moet zijn ambitie zijn. Hij heeft een hoop kwaliteiten, maar er is natuurlijk ruimte voor verbetering. Het is jammer dat hij zijn potentie nog niet heeft benut, maar hij kan zich nog ontwikkelen. Zijn huidige kwaliteiten zullen ons al helpen om meer te gaan winnen."