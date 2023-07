Technisch directeur Excelsior bevestigt interesse in Feyenoord-middenvelder: 'We willen hem graag hebben'

Excelsior hoopt zich deze zomer te verzekeren van de komst van Mohamed Taabouni. De aanvallende middenvelder maakte vorig jaar transfervrij de overstap van AZ naar de Feyenoord, maar kwam er mede door de hevige concurrentie en uitstekende prestaties van zijn teamgenoten niet aan te pas. Excelsior hoopt hem op huurbasis over te nemen.

Taabouni maakte in de zomer van 2022 in navolging van Arne Slot, die een jaar eerder arriveerde in De Kuip, de overstap naar Feyenoord. De dribbelaar stond bij AZ te boek als groot talent, maar heeft dat in Rotterdam nog niet kunnen waarmaken. Hij kwam in het voorbije seizoen slechts zeven keer in actie. In de jacht op meer speeltijd zou Excelsior hem een uitkomst kunnen bieden. Technisch manager Niels van Duinen van De Kralingers bevestigt tegenover Rijnmond dat Excelsior bij Feyenoord heeft geïnformeerd naar de status van Taabouni.

“We hebben inderdaad naar hem geïnformeerd. Afgelopen januari dachten we ook al aan Mo. We willen hem graag hebben”, zegt Van Duinen. Taabouni heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2024, waarbij de landskampioen de optie heeft om dat met één jaar te verlengen. Taabouni is niet de enige speler van de nummer één van Nederland die op het verlanglijstje staat van Excelsior. Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl bracht eerder deze vrijdag naar buiten dat ook Mimeirhel Benita zich kan verheugen op interesse van de stadgenoot. “Wij vinden Mimeirhel een interessante speler. Veel meer kan ik er niet over zeggen”, aldus Van Duinen.