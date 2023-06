'Ter Stegen' van Jong Oranje maakt indruk: 'In alles completer dan Bijlow'

Bart Verbruggen heeft woensdagavond veel indruk gemaakt in het duel van Jong Oranje tegen België Onder 21. De geboren Bredanaar hield zijn ploeg op de been tegen de leeftijdsgenoten van België en werd daardoor ook volledig terecht uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Op social media vraagt men zich af of Ronald Koeman bij Oranje nog wel door moet gaan met Justin Bijlow en niet Verbruggen een kans moet geven.