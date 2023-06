'Toptransfer lonkt voor Teun Koopmeiners; Atalanta verlangt megabedrag'

Napoli heeft volgens La Gazzetta dello Sport serieuze interesse in Teun Koopmeiners. De kampioen van Italië is van plan het middenveld te versterken nu Tanguy Ndombele terugkeert naar Tottenham Hotspur en Diego Demme op het punt staat te vertrekken. Naast Koopmeiners is ook Lazar Samardzic bij Napoli in beeld als mogelijke versterking.

Koopmeiners wordt door de Italiaanse krant omschreven als 'complete middenvelder' die in het profiel van Napoli past. "Hij is in staat om dicht bij de spitsen te spelen en zijn schotkracht te benutten. Tegelijkertijd kan hij voor de verdediging spelen, waardoor de overgang naar een 4-2-3-1-systeem hem heel natuurlijk af zal gaan. Dit zijn de spelers waar Rudi Garcia naar op zoek is. Hij wil multifunctionele spelers in de as van het veld, zodat hij op verschillende manier kan spelen", aldus de roze sportkrant.

Het wordt niet eenvoudig voor Napoli los te weken bij Atalanta, zo is de verwachting. De club uit Bergamo verlangt naar verluidt namelijk minstens dertig miljoen euro voor de Oranje-international. Koopmeiners staat bovendien bij andere clubs op de radar. Zo onthulde Tony D'Amico, technisch directeur van Atalanta, een half jaar geleden dat Liverpool de middenvelder in het vizier had. Juventus is gedurende het seizoen ook genoemd als geïnteresseerde club.

Koopmeiners loopt sinds de zomer van 2021 rond bij Atalanta, dat hem voor veertien miljoen euro overnam van AZ. Het afgelopen seizoen maakte de middenvelder veel indruk door tien doelpunten te maken in de Serie A. Daarnaast verzorgde hij vier assists. Het contract van Koopmeiners loopt nog twee jaar door met een optie voor een extra seizoen.