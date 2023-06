Tweet Almere City met Trump-vergelijking valt niet bij iedereen goed: 'Een regelrechte afgang'

Almere City is maandagavond gehuldigd voor promotie naar de Eredivisie. Ruim vijfduizend supporters onthaalden de ploeg van trainer Alex Pastoor. Almere City was trots op de opkomst en plaatste een tweet waarin een vergelijking werd gemaakt met de slecht bezochte inauguratie van Donald Trump in 2017.

De tweet leverde de promovendus vele likes, maar ook enkele kritische reacties op. 'Dat vind ik niet ok. Waarom Trump bashen. Wat heeft dat met voetbal te maken. Bah', vroeg iemand zich af. 'Je kreeg je stadion midden in het seizoen niet eens uitverkocht', reageerde een ander. 'Een regelrechte afgang', schreef weer een ander.

je kreeg je stadion midden in het seizoen niet eens uitverkocht 😭 — Nick 🇳🇱 (@VVVenloNick) June 12, 2023

Dat vind ik niet ok. Waarom Trump bashen. Wat heeft dat met voetbal te maken. Bah. — Antonia Loetje (@AntonLoetj56019) June 12, 2023

Ok, dit is een regelrechte afgang. Ga je niet, NOOIT vergelijken met een dictator. Jullie zijn een voetbalclub(JE). Ga dit weghalen, en gauw ook. Anders mag nooit geen kind van mij ooit meer naar een huldiging. En nee, ik doe niet moeilijk hier, maar er zijn grenzen....