UEFA grijpt hard in na geblunder van scheidsrechter Lindhout

De fout van de Nederlandse scheidsrechter Allard Lindhout in het duel tussen Frankrijk Onder 21 en de leeftijdsgenoten van Italië is niet zonder gevolgen gebleven. Volgens Gianluca Di Marzio heeft de UEFA besloten om vanaf de kwartfinales in het toernooi met een VAR te gaan werken.

Tijdens het toernooi in Georgië en Roemenië werd in eerste instantie geen gebruik gemaakt van een VAR, maar nadat arbiter Lindhout een fout maakte in het duel tussen de beloften van Italië en Frankrijk werd hier wel nadrukkelijk om geroepen. Uiteindelijk heeft de UEFA besloten om vanaf de kwartfinales een VAR in te gaan zetten, zodat dergelijke fouten in de volgende rondes voorkomen kunnen worden, weet Di Marzio te melden.

In Italië ligt Lindhout de laatste dagen flink onder vuur, want de Nederlandse scheidsrechter én zijn assistenten zagen niet dat een kopbal van de Italiaan Rauol Bellanova de doellijn over was geweest, waardoor het 2-1 voor Frankrijk Onder 21 bleef. De bal werd vervolgens door een Franse verdediger ook nog met de hand van de doellijn gehaald, maar ook dit werd niet waargenomen. Een VAR had in deze situatie goed van pas kunnen komen.

De trainer van de Italianen, Paolo Nicolato, denkt dat scheidsrechters minder snel een ingrijpende beslissing durven te nemen, aangezien de VAR normaliter in de competities wel aanwezig is: ''De indruk die ik had is dat door het verwijderen van de Var van de scheidsrechters die het nu gewend waren zelf niet snel beslissingen durven te nemen. Ze zijn niet meer gewend zijn om op bepaalde dingen te letten omdat ze werden vaak opgelost door de VAR", zei de coach na de wedstrijd.