Lindhout de gebeten hond in Italië: scheidsrechter mist doelpunt én handsbal op EK Onder 21

Scheidsrechter Allard Lindhout heeft op het EK Onder 21 een slechte beurt gemaakt bij de Italianen. De arbiter had donderdag de leiding over het groepsduel van de Italianen tegen de leeftijdgenoten van Frankrijk, maar leek in de slotfase een cruciale fout te maken.

De Fransen wonnen het duel met 2-1, maar de uitslag had ook maar zo een 2-2 gelijkspel kunnen zijn. De Italianen leken in de slotfase namelijk gelijk te maken via Inter-verdediger Raoul Bellanova. Zijn kopbal leek via de lat binnen te gaan, maar werd door de Fransman Castello Lukeba uit het doel gewerkt. Dat zou hij bovendien met de hand gedaan hebben.

De arbitrage kon echter niet vaststellen dat de bal de doellijn volledig gepasseerd had. Op het toernooi in Georgië en Roemenië beschikken Lindhout en zijn collega's bovendien niet over elektronische hulpmiddelen zoals doellijntechnologie en is bovendien ook geen VAR actief. Het vermeende doelpunt werd dus niet toegekend, waardoor de Fransen er met de winst vandoor gingen.

Frankrijk kwam in de eerste helft op voorsprong door een treffer van Arnaud Kalimuendo-Muinga (Stade Rennes). De Italianen kwamen via Pietro Pellegri (Torino) echter nog voor rust terug in de wedstrijd. In de tweede helft zorgde Bradley Barcola (Olympique Lyonnais) voor een hernieuwde voorsprong. In de slotfase kwamen de Fransen steeds verder onder druk te staan, zeker toen verdediger Loïc Badé (Sevilla) tien minuten voor tijd een rode kaart ontving. Mede door de misser van Lindhout werd de voorsprong echter toch vastgehouden.