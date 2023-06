Utrecht-aanwinst Iqbal neemt afscheid van Manchester United en begint vastberaden aan Nederlands avontuur

FC Utrecht-aanwinst Zidane Iqbal (20) heeft via sociale media op emotionele wijze afscheid genomen van de fans van Manchester United. De middenvelder speelde elf jaar voor de club van Erik ten Hag, waarvoor hij onder diens voorganger Ralph Rangnick zijn debuut in de hoofdmacht maakte.

Welgeteld één hele speelminuut mocht Iqbal maken in het Champions League-duel met het Zwitserse Young Boys in december 2021. Daarna kwam hij niet meer van de bank, als hij al bij de selectie zat. De komst van Ten Hag veranderde weinig aan zijn situatie. Iqbal trainde vrijwel het hele seizoen mee met de eerste selectie, zat vooral in de Europa League regelmatig op de bank, maar tot speelminuten leidde dat niet. Daarom maakt hij deze zomer de overstap naar FC Utrecht, dat een miljoen euro voor hem betaalt.

De aangekondigde overstap van Iqbal maakte de nodige tongen los onder fans van Manchester United, die het transferbedrag te laag vinden en bovendien hadden gehoopt dat de Irakees op huurbasis elders ervaring op zou doen om later alsnog terug te keren op Old Trafford. Ook de speler zelf valt het afscheid zwaar, zo blijkt. "Manchester United is mijn thuis geweest sinds ik vijf jaar oud was. Samen met mijn familie heeft de club mij gevormd tot de persoon die ik vandaag ben", schrijft hij in een uitgebreid statement.

Zijn enige speelminuut op Old Trafford zal Iqbal koesteren, zo schrijft hij. "Ik zal nooit vergeten hoe ik bij de zijlijn stond in het Theatre of Dreams, wachtend om erin te komen voor mijn debuut", schrijft Iqbal. "Dat gevoel van trots zal me voor altijd bijblijven." Toch is het juiste moment gekomen om de club achter zich te laten voor een nieuw avontuur in Utrecht, beseft Iqbal. "Dit is het juiste moment om te vertrekken en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik zal me met dezelfde vastberadendheid en toewijding tonen die me tot nu toe zover gebracht heeft. Dit is de perfecte kans voor mij en ik kan niet wachten om te beginnen", besluit Iqbal.