Valentijn Driessen: 'Onbegrijpelijk dat hij over het hoofd is gezien door Ajax, PSV of Feyenoord'

Valentijn Driessen vindt het onbegrijpelijk dat Jan Streuer 'over het hoofd is gezien' door Ajax, PSV en Feyenoord. De technisch directeur neemt binnenkort afstand van zijn functie bij FC Twente en zal, in ieder geval niet direct, aan de slag gaan bij een club uit de traditionele top-drie.

Waar Ajax in zee ging met Sven Mislintat en PSV met Earnest Stewart, besloot Feyenoord geen nieuwe technisch directeur aan te stellen. Voor Streuer, die de laatste jaren indruk heeft gemaakt bij Twente, werd voor zover bekend geen poging gewaagd. "Ondanks een beperkt transferbudget bezorgde Streuer zijn trainer met goede huurlingen, interessante huur met koopopties en jeugdspelers een elftal waar Jans het uiterste uithaalde. Inmiddels doet FC Twente miljoenenverkopen zonder dat het de sportieve ambities hoeft los te laten", schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

FC Twente werkte het afgelopen seizoen met een spelersbudget van acht miljoen euro. "Hetzelfde bedrag als in het seizoen 2017-2018 toen Jan van Halst het voor het zeggen had. De nieuwe technisch commissaris van Ajax presteerde het toen in Enschede om met het vierde budget van Nederland als laatste te eindigen en te degraderen uit de Eredivisie", gaat Driessen verder. "De ervaren Streuer hield als technisch directeur herhaaldelijk zijn poot stijf bij de verkoop van Ramiz Zerrouki. Uiteindelijk kwalificeerde FC Twente zich met de Algerijnse international voor Europees voetbal en incasseerde hij dezelfde prijs als die Feyenoord in de winter al voor Zerrouki wilde neertellen: 8 miljoen euro."

Dat Streuer niet is opgepikt door een van de topclubs van de Eredivisie, kan Driessen maar moeilijk begrijpen. "Onbegrijpelijk dat een man met een dergelijk trackrecord – eerder hielp hij mee Vitesse op te stoten in de vaart der volkeren – over het hoofd is gezien door Ajax, PSV of Feyenoord. PSV deed met Earnest Stewart nog de beste zaken. Ajax vertrouwt op de veredelde scout Mislintat en Feyenoord zoekt nog steeds een technisch manager naast algemeen directeur Dennis te Kloese, die het technisch beleid in zijn hart interessanter vindt dan algemene zaken."