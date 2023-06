Van Bommel kan geweldig debuutseizoen in Antwerpen op twee manieren bekronen

De uitstekende prestaties van Mark van Bommel met Antwerp FC zijn niet onopgemerkt gebleven in het buitenland. De Nederlander werd vorig jaar aangesteld als nieuwe trainer van The Great Old en veroverde in zijn eerste seizoen meteen de dubbel: de landstitel én de beker. Van Bommel kan zich naar verluidt verheugen op belangstelling van clubs uit de ‘grote’ competitie, maar is voornemens in Antwerpen te blijven.

“Zo gaat dat dan. Van Bommel boekte historische successen met Antwerp - nooit eerder was de club erin geslaagd de dubbel te pakken - en dus is dat ook clubs uit de G5-competities niet ontgaan”, schrijft Het Nieuwsblad. Volgens de Belgische krant hebben ‘verschillende buitenlandse ploegen’ de voorbije dagen contact gehad met Van Bommel en diens management. De oud-trainer van PSV en VFL Wolfsburg lijkt echter niet onder de indruk van de buitenlandse interesse. “De Nederlander houdt die interesse af. Zijn intentie is om bij Antwerp te blijven - een club waar hij van de fans en clubmedewerkers veel appreciatie voelt en in goede omstandigheden kan werken”, stelt Het Nieuwsblad.

Antwerp FC stelde Van Bommel ruim een jaar geleden aan met als doel het gat ten opzichte van Club Brugge kleiner te maken. De Antwerpenaren eindigden in 2022 op een vierde plek, een klassering die niet aansloot bij de torenhoge ambities op de Bosuil. Dat Van Bommel de club in zijn eerste seizoen meteen naar een historische dubbel loodste, blijft zeer waarschijnlijk niet onbeloond. “Ook Antwerp is uiteraard erg tevreden over Van Bommel. De club heeft zichzelf voorgenomen om na de vakantie zo snel mogelijk met de trainer rond tafel te gaan zitten. De bedoeling is om die eventuele kapers te snel af te zijn en Van Bommel te belonen voor de goede resultaten”, schrijft Het Nieuwsblad. De voormalig international van Oranje heeft bij Antwerp FC nog een contract voor één jaar, maar dat wil de club dus openbreken.

Volgens Het Nieuwsblad is er ‘geen enkele reden te bedenken dat Van Bommel daar niet op zou ingaan’. De oefenmeester heeft wel een duidelijke wens. Antwerp FC moet via de voorronde van de Champions League de groepsfase zien te bereiken en Van Bommel is erop gebrand dat voor elkaar te krijgen. “Om die targets te halen, zal er extra kwaliteit nodig zijn”, weet Het Nieuwsblad. “Zeker als huurlingen als Calvin Stengs en Mandela Keita niet zouden blijven. Volgens onze informatie zal RAFC er wel alles aan doen om zeker Stengs te behouden”, aldus de krant.