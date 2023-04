Van Bommel haalt uit naar Belgische voetbalbond: 'Het is gewoon competitievervalsing'

Mark van Bommel is niet blij met een beslissing van de Belgische voetbalbond. De Nederlander moet tijdens de laatste speelronde van de Jupiler Pro League met Antwerp namelijk eerder aantreden dan de andere clubs. Normaal gesproken worden de laatste wedstrijden allemaal tegelijk afgewerkt.

Aanstaande zondag werken de meeste clubs in België om 18.30 uur hun laatste wedstrijd van de reguliere competitie af. Antwerp is dan al klaar, aangezien de wedstrijd tegen STVV is vervroegd naar zondagmiddag 13.30 uur. Ook het duel tussen Seraing en Westerlo wordt op een ander moment gespeeld. Die twee clubs trappen zaterdagavond om 18.15 uur al af. De wedstrijden hebben geen invloed meer op de competitie, maar dat doet volgens Van Bommel niet ter zake.

"Het is gewoon competitievervalsing", werd de Nederlander vrijdag geciteerd door Het Nieuwsblad. "Ons resultaat eerder op de dag zorgt voor een andere dimensie bij de clubs die rondom ons staan. Het maakt niet uit of Antwerp en Sint-Truiden wel of niet voor iets spelen. Álle wedstrijden van de laatste twee speeldagen horen gewoon gelijktijdig door te gaan. En als je het verzet, dan niet een week op voorhand. Wat doet dat met je supporters, denk je? Zonder onze fans zijn we nergens."

Het beloven wel mooie weken te worden voor Van Bommel, die zaterdag zijn 46e verjaardag viert. Na de laatste competitiewedstrijd wacht volgende week zondag namelijk de finale van de Beker van België tegen KV Mechelen. Daarnaast is Antwerp al geplaatst voor de kampioensgroep van de Jupiler Pro League. In de strijd om de landstitel wordt er binnenkort gestreden tegen KRC Genk en Union Sint-Gillis. De vierde deelnemer wordt KAA Gent, Club Brugge of Standard Luik.