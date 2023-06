Van der Vaart: 'Bij zijn club speelt hij zo ongelooflijk goed, maar in Nederlands elftal...'

Rafael van der Vaart was woensdagavond niet onder de indruk van het optreden van Teun Koopmeiners tegen Kroatië. De analist van de NOS vraagt zich hardop af waarom het verschil van de presties van de oud-speler van AZ bij Atalanta en het Nederlands elftal zo groot is.

"Ik ben enorm fan van Koopmeiners", begint Van der Vaart nog positief in zijn analyse bij de NOS. "Bij zijn club speelt hij zo ongelooflijk goed, maar als het shirt van het Nederlands elftal dan om zijn schouders gaat, dan is het bijna geen schim van de Koopmeiners die opendraait, die ballen tussen de linies speelt, openingen naar de andere kant geeft... Eigenlijk helemaal niks", zegt Van der Vaart.

Artikel gaat verder onder video

Koopmeiners vormde woensdagavond een middenveld met Frenkie de Jong en Mats Wieffer en was de meest aanvallend ingestelde speler van de drie. Pierre van Hooijdonk stelt wel dat de speler van Atalanta het op moest nemen tegen een heel sterk middenveld van de Kroaten (Luka Modric, Marcelo Brozovic en Mateo Kovacic, maar sluit zich wel bij zijn collega aan.

"Koopmeiners heeft het op het middenveld niet gebracht. Het valt toch tegen", is de oud-speler van onder meer Feyenoord kort en duidelijk. Dat Kroatië uiteindelijk zegevierde in De Kuip heeft volgens Van der Vaart te maken met de ervaring van de Kroatische ploeg: Het lijkt allemaal makkelijk, maar als de basis zo goed is, het middenveld zo stabiel... Daar kun je altijd op terugvallen. Aan de bal zijn ze allemaal zo vaardig en rustig. Dat is gewoon hartstikke knap."