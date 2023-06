Van Gangelen zet Vink live te kakken op ESPN: 'Dat zeg je toch niet op de zender man!'

ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen heeft analist Marciano Vink tijdens de rust van de finale van de Conference League op te kakken gezet. De oud-speler van onder meer Ajax en PSV wilde net beginnen aan een verhandeling over het vertoonde spel van de wedstrijd tussen Fiorentina en West Ham United, toen de presentator begon over zijn kleding.

"Fiorentina had volgens mij nul schoten op doel", begint Vink zijn relaas. Dan onderbreekt Van Gangelen hem: "Het is zit een beetje als jouw kraagje deze wedstrijd: net niet lekker!" Kenneth Pérez kan zijn oren niet geloven. "Dat kun je toch niet op de zender zeggen man!" Maar Van Gangelen doet er nog een schepje bovenop: "Wednesday Night Fever met Marciano hier."

Daarna pakt Vink tóch de mogelijkheid om zijn verhaal af te maken. "Kun je nagaan, moeten we het over mijn kraag hebben in plaats van de wedstrijd", komt hij nog even terug op de onderbreking. Hij vindt vooral West Ham United tegenvallen in Praag: "Ik hoop dat we de tweede helft van West Ham tegen AZ gaan zien, topenr ze wel echt wilden voetballen. Het is te afwachtend, op het moment dat ze kunnen omschakelen is het slordig."

Fiorentina stelt daar ondanks veel meer balbezit bar weinig tegenover, aldus Vink. "Fiorentia probeert nog het één en ander ervan te maken, maar echt hoog niveau is het ook van hun kant niet", analyseert hij het spel van de Italiaanse ploeg.