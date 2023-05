West Ham United-held tegen AZ krijgt bijzondere uitnodiging voor Conference League-finale

Chris Knoll is hard op weg om een nationale held te worden in Engeland. De West Ham United-supporter die na de halve finale van zijn ploeg in Alkmaar tegen AZ voorkwam dat er heel veel hooligans het vak van The Hammers in konden komen, krijgt een ticket aangeboden voor de Conference League-finale in Praag.

Daarmee heeft de club een prachtig gebaar gemaakt aan het adres van Knoll, die in eigen land inmiddels de bijnaam ‘Angel of Alkmaar’ heeft gekregen. Na het duel hield hij eigenhandig verschillende AZ-hooligans tegen, die het hadden gemunt op familieleden van de spelers van West Ham United. Met kunst en vliegwerk, en kneuzingen en een gezwollen oog als resultaat, kon hij erger leed op de tribunes achter zich voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

Zijn heldendaden werden met het oog vastgelegd door een clubfunctionaris, die twee rijen achter de fan zat en alles zag gebeuren. Uit dankbaarheid is de fan dus beloond met een finale-ticket. “Ik moest bijna huilen toen ik het hoorde. Ik ben zó blijf”, reageerde Knoll tegenover The Daily Mail. “Ik weet hoe ongelofelijk lastig het is om tickets te krijgen voor de finale.”

Afgelopen weekend kreeg Knollsy tijdens de wedstrijd tussen West Ham United en Leeds United in de Premier League al een staande ovatie van het publiek van The Hammers. Inmiddels gaan ook er ook speelgoedpoppetjes van de beresterke Engelsman over het internet. Allerlei acties om de fan te bedanken voor zijn daden in Alkmaar vorige week donderdagavond.

Het duel tussen de beul van AZ en Fiorentina, dat in de voorrondes van de Conference League FC Twente nog uitschakelde, wordt op 7 juni gespeeld in de Tsjechische hoofdstad Praag. Knoll is er in elk geval bij.