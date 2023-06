Jack's pakt uit met deze actie voor Conference League-finale tussen Fiorentina en West Ham United

Feyenoord plaatste zich vorig jaar voor de finale van de UEFA Conference League en AZ leek op weg dat kunststukje te herhalen. Maar de Alkmaarders moesten in de halve finale hun meerdere erkennen in West Ham United. De formatie van trainer David Moyes hoopt woensdagavond beslag te leggen op de eindzege van dit Europese toernooi. Dan moet het wel zien af te rekenen met Fiorentina. Jacks.nl pakt in de aanloop naar de eindstrijd uit met een fraaie actie.

De weg naar de finale in Praag vormde weliswaar geen bijzonder grote hobbels, maar de prestatie van West Ham United mag toch best een stunt worden genoemd. De Londenaren kwamen in de Premier League immers niet verder dan de veertiende plek. De voorsprong op nummer achttien Leicester City bedroeg uiteindelijk slechts zes punten, waardoor ze in de slotfase van de competitie nog wel even flink aan de bak moesten om een langer verblijf op het hoogste niveau veilig te stellen.

West Ham United staat zeker niet bekend als doelpuntenmachine. De ploeg van Moyes maakte in het afgelopen seizoen in de Premier League slechts 42 doelpunten. Ter vergelijking: Leicester City en Leeds United, allebei gedegradeerd naar het tweede niveau, kwamen tot respectievelijk 51 en 48 treffers. Fiorentina wist in evenveel wedstrijden (38) 53 keer te scoren. Op basis van de statistieken in eigen land hoeven we dus geen spectaculaire finale te verwachten. Maar als we naar de optredens van vooral Fiorentina in de Conference League kijken, moeten we ons misschien toch wél gaan opmaken voor een doelpuntrijke strijd.

In de knock-outfase zorgden de wedstrijden van Fiorentina steevast voor vermaak. Zo leverde het tweeluik met Braga acht doelpunten op; de achtste finale tegen Sivasspor was over twee wedstrijden goed voor vijf treffers; in de kwartfinale tegen Lech Poznan scoorde Fiorentina zeven keer en kreeg het drie treffers om de oren en in de twee halve finales tussen FC Basel en Fiorentina werd er zeven keer gescoord. Verwacht jij dat er in de finale tussen Fiorentina en West Ham United twee of meer doelpunten vallen? Registreer je dan nu bij Jack's, zet maximaal één euro in en win honderd keer je inzet!

