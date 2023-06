Verbruggen trekt naar Engeland: alleen medische keuring scheidt doelman van Premier League

Bart Verbruggen is weer een stap dichter bij een geweldige transfer naar de Premier League. De doelman gaat Anderlecht inruilen voor Brighton & Hove Albion, dat twintig miljoen euro gaat betalen aan de Belgen. Het lijkt erop dat alleen een medische keuring nog roet in het eten kan gooien.

Verbruggen kende afgelopen seizoen een stormachtige ontwikkeling en werd eerste doelman bij Anderlecht. Dat leverde hem ook een uitnodiging op voor het Nederlands elftal, al bleef een debuut in Oranje nog uit. Verbruggen leek in eerste instantie op weg naar Burnley, de club van zijn ex-manager Vincent Kompany. De Belg krijgt echter nul op rekest, Verbruggen is rond met Brighton.

Dat nieuws werd vrijdagavond met de bekende 'here we go' gebracht door de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano. Hij weet dat Verbruggen afgelopen week al een persoonlijk akkoord bereikte met the Seagulls. Nu worden de contracten in orde gemaakt en zal een medische keuring worden ingepland. De ploeg van manager Roberto De Zerbi plaatste zich afgelopen seizoen voor de Europa League.

Op dit moment heeft Verbruggen echter nog wat anders aan zijn hoofd. De ex-speler van NAC Breda doet met Jong Oranje mee aan het EK onder 21 in Roemenië en Georgië. Daar was de twintigjarige Bredanaar in de eerste wedstrijd erg belangrijk tegen België (0-0). Zaterdag wacht de wedstrijd tegen Portugal, daarna nog een treffen met Georgië op dinsdag. De transfer kan ook tijdens het toernooi worden afgerond.