'Ten Hag heeft genoeg gezien van De Gea en denkt aan Nederlandse vervanger'

Manchester United is nog altijd in gesprek met doelman David De Gea over een verlenging van zijn contract, dat komende zomer afloopt. Na een aantal opzichtige blunders zou manager Erik ten Hag echter nog altijd om zich heen kijken naar een potentiële vervanger van de Spanjaard. Daarbij is zijn oog gevallen op de Nederlandse Anderlecht-keeper Bart Verbruggen (20).

Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde Manchester Evening News donderdag. De Gea ging afgelopen weekend nog opzichtig in de fout op bezoek bij West Ham United, donderdag de tegenstander van AZ in de halve finale van de Conference League. Na een half uur verkeek de Spanjaard zich op een houdbaar schot van Saïd Benrahma, waardoor United met 1-0 verloor en daarmee een uitgelezen kans op de derde plaats liet liggen.

Het was al de vierde fout die De Gea dit seizoen een tegendoelpunt kostte in de Engelse competitie. Ondanks het feit dat hij ook al vijftien keer de nul hield in de Premier League zou Ten Hag zijn rol in het elftal willen uitfaseren, zo schrijft de lokale krant. Verbruggen, dit seizoen doorgebroken bij het Belgische Anderlecht en recent voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal, geniet volgens de krant de interesse van de Nederlandse trainer.

Verbruggen is echter niet de enige keeper die in verband wordt gebracht met een overstap naar Old Trafford. Ook Inter-doelman André Onana, waarmee Ten Hag jarenlang succesvol samenwerkte bij Ajax, wordt in verband gebracht met een overgang naar The Red Devils. Datzelfde geldt voor FC Porto-doelman Diogo Costa, al zou de Portugese topclub een enorm prijskaartje om zijn nek hebben gehangen.