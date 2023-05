Ten Hag baalt na pijnlijke blunder jubilerende United-doelman De Gea

Manchester United is in het uitduel met West Ham United op een 1-0 achterstand gekomen, met dank aan een enorme fout van doelman David De Gea. De Spanjaard verkeek zich na een klein half uur spelen volkomen op een op het oog meer dan houdbare inzet van Saïd Benrahma.

De Gea zet daarmee een fraaie mijlpaal weinig luister bij. De doelman verdedigt tegen The Hammers voor de 540ste keer het doel van The Red Devils. Daarmee verbreekt hij het record van Alex Stepney, die in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw tot 539 duels voor de club kwam.