Bart Verbruggen kan naar de Premier League: bod 'in de buurt van vijftien miljoen euro'

Bart Verbruggen kan een transfer maken naar de Premier League. Volgens de Belgische journalist Sacha Tavolieri van RMC Sport heeft Burnley serieuze belangstelling voor de keeper van Anderlecht. Er zou al een eerste bod zijn uitgebracht.

Anderlecht aast op vijftien miljoen euro en het eerst bod komt daarbij in de buurt, meldt Tavolieri. Zelf ziet Verbruggen de overstap naar Burnley wel zitten. Onder leiding van Vincent Kompany promoveerde Burnley als kampioen van de Championship naar de Premier League, een podium waarop de keeper graag actief is. Bovendien kent hij Kompany van diens periode als trainer van Anderlecht.

Verbruggen, wiens contract in Brussel doorloopt tot medio 2025, bereidt zich momenteel met Jong Oranje voor op het EK in Roemenië en Georgië. De twintigjarige Nederlander speelde 31 officiële wedstrijden voor Anderlecht, waarvan 24 in het afgelopen seizoen.