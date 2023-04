'Chelsea ziet twee topkandidaten afhaken en denkt inmiddels ook aan Belg'

De voormalige Spaanse bondscoach en trainer van FC Barcelona Luis Enrique is niet langer kandidaat om volgend seizoen als manager van Chelsea aan de slag te gaan. Daarentegen zou de club wél in de markt zijn voor Vincent Kompany, die recent met Burnley promotie naar de Premier League veiligstelde.

Dat meldt het Engelse Sky Sports vrijdagmiddag. Dat medium weet eveneens te melden dat de shortlist op Stamford Bridge zou zijn teruggebracht tot vier namen. Buiten Kompany zouden ook Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino en een vierde kandidaat wiens naam niet bekend wordt gemaakt nog in de running. zijn "Maar Chelsea mag en respecteert hem", schrijft Sky over de onbekende man.



De vierde kandidaat zou eventueel de Portugees Rúben Amorim (38) kunnen zijn. Hij is momenteel werkzaam bij Sporting CP en werd donderdag met die club door Juventus uitgeschakeld in de Europa League, waarin de Portugese club eerder nog verraste door Premier League-koploper Arsenal uit te schakelen. Vorige week bracht The Guardian naar buiten dat The Blues een eerste gesprek met de jonge Portugees gevoerd zouden hebben.

Wat bovendien opvalt is dat de kandidatenlijst van Chelsea enorm overeen lijkt te komen met die van stadgenoot Tottenham Hotspur, dat zich op 27 maart ontdeed van Antonio Conte. Ook The Spurs zouden Nagelsmann en Kompany in het vizier hebben, terwijl Pochettino ook voortdurend aan een terugkeer wordt gelinkt bij de club die hij eerder tussen 2014 en 2019 diende.

Update: Volgens de Italiaanse journalist en transfergoeroe Fabrizio Romano is Nagelsmann niet langer kandidaat bij Chelsea. 'Hij heeft regelmatig contact gehad met Chelsea, maar kwam op cruciale punten nooit volledig tot overeenstemming met de club', schrijft Romano vrijdagmiddag op Twitter. 'Chelsea wil honderd procent zeker zijn van de volgende manager en niet met vraagtekens blijven zitten', verduidelijkt hij. Ook bevestigt Romano eveneens dat Luis Enrique, in tegenstelling tot Pochettino, niet langer in de race is voor de baan op Stamford Bridge.