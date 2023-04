'Chelsea voert eerste gesprek met Portugese succestrainer die ook bij Real en PSG genoemd wordt'

Chelsea is vastbesloten om na het ontslag van trainer Graham Potter geen overhaaste beslissing te nemen over de aanstelling van een permanente opvolger. Nadat de club al contact heeft gehad met Luis Enrique en Julian Nagelsmann, zouden The Blues nu ook een eerste gesprek met de Portugese succestrainer Rúben Amorim achter de rug hebben.

Dat meldt de Engelse krant The Guardian. Chelsea liet er in september geen gras over groeien toen Thomas Tuchel de laan uit werd gestuurd en schakelde direct door naar Brighton-trainer Potter. Zeven magere maanden later kwam de club al tot de conclusie dat hij niet de juiste man was om de club er bovenop te helpen. Met clubicoon Frank Lampard werd vervolgens een interim-trainer voor de rest van het seizoen aangesteld, waardoor eigenaren Todd Boehly en Behdad Eghbali de tijd hebben om de juiste man aan te stellen voor volgend seizoen.

Amorim (38) maakt de laatste jaren een prima indruk bij Sporting Club de Portugal. Met de topclub uit Lissabon legde hij in 2021 beslag op de Portugese titel. In de Champions League eindigde de club boven Tottenham Hotspur als derde in de groep, waarna in de Europa League werd gestunt met het uitschakelen van Premier League-koploper Arsenal. De prestaties van Amorim zijn meer grote clubs opgevallen; volgens The Guardian zijn ook Paris Saint-Germain en Real Madrid bovengemiddeld geïnteresseerd in de jonge Portugees.

Of Chelsea daarom een kans maakt op zijn handtekening lijkt onzeker, ook omdat Amorim in het verleden al heeft aangegeven een zorgvuldige keuze voor een volgende stap in zijn loopbaan te willen maken. Het recente track record van Chelsea, met twee ontslagen in korte tijd, spreekt daarbij niet in het voordeel van de Londense club. Behalve Amorim en de eerder genoemde Enrique en Nagelsmann zou Chelsea ook nog altijd denken aan Mauricio Pochettino (clubloos), Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt) en Xavi Alonso (Bayer Leverkusen).