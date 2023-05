Fabrizio Romano: Arne Slot staat op driekoppige lijst, dit zijn de namen

Tottenham Hotspur heeft minstens drie trainers op de kandidatenlijst, zo weet Fabrizio Romano. Volgens de transferexpert gelden Arne Slot (Feyenoord), Rúben Amorim (Sporting CP) en Ange Postecoglou (Celtic) als serieuze kandidaten.

"Deze drie namen staan zeker op de lijst", vertelt Romano in de podcast Here We Go. "Tottenham heeft intern nog geen beslissingen genomen over welke trainer het moet worden. Ze nemen eerst een beslissing over de in te vullen directievacature, daarna worden er pas beslissingen genomen over de openstaande trainersvacature."

Met de directievacature wordt de invulling van de positie van technisch directeur bedoeld. Tim Steidten (voormalig directeur Bayer Leverkusen) staat volgens Romano in de 'top drie' van kandidaten. "Johannes Spors (voormalig technisch directeur van Vitesse, red.) was voorheen ook een naam op de lijst, maar hij is afgehaakt. Hij had verschillende ideeën en opvattingen over het toekomstige beleid."

Nieuw contract

Feyenoord doet ondertussen zijn best om Slot voor de club te behouden. Daags na het winnen van de landstitel bevestigde directeur Dennis te Kloese dat de oefenmeester een sterk verbeterde aanbieding kan verwachten. Volgens The Telegraph kan hij jaarlijks zelfs 3,5 miljoen euro gaan opstrijken in De Kuip. Zijn huidige contract loopt door tot medio 2025.