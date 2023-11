'Toekomst Ten Hag uiterst onzeker: Manchester United heeft al twee potentiële opvolgers in gedachten'

Erik ten Hag heeft héél snel goede resultaten nodig, anders kan er op korte termijn zomaar een einde komen aan zijn hoofdtrainerschap bij Manchester United. Dat schrijft The Times althans. Manchester United leed woensdagavond een gevoelige nederlaag tegen Newcastle United, waardoor de druk op Ten Hag nóg heviger is geworden. De club zou ondertussen al naar eventuele vervangers kijken. Zowel Rúben Amorim (Sporting Portugal) als Zinedine Zidane wordt genoemd.

Toen Ten Hag ruim een jaar geleden begon aan zijn avontuur in Engeland, wist hij dat hij voor een loodzware klus stond. Manchester United was er in het seizoen ervoor niet in geslaagd zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Ten Hag moest er alles aan doen om de club terug in de top vier te krijgen. En dat lukte. Bovendien won Manchester United de League Cup én verloor het in de finale van de FA Cup nipt van Manchester City. Een prima eerste seizoen dus voor Ten Hag, al toonden verscheidene grote nederlagen in eigen land én de Europa League aan dat er nog veel werk aan de winkel was.

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag is er echter niet in geslaagd de prestaties uit zijn eerste seizoen een passend vervolg te geven in de nieuwe jaargang. Manchester United vindt zich na de kansloze nederlaag tegen Manchester City van afgelopen zondag terug op de achtste plaats in de Premier League en werd woensdagavond door Newcastle United uit de League Cup gekegeld. Ook in de Champions League zijn de resultaten allesbehalve overtuigend. Gek is het dus niet dat er wordt gespeculeerd over een vertrek van Ten Hag. Volgens The Times begeeft de Nederlander zich op glad ijs en heeft hij snel goede resultaten nodig om een ontslag te voorkomen. Het liefst zaterdag al op bezoek bij Fulham en een paar dagen later in de uitwedstrijd tegen FC Kopenhagen in de Champions League.

In de tussentijd overweegt Manchester United dus z’n opties. The Times schuift Amorim en Zidane naar voren als potentiële kandidaten om Ten Hag bij een eventueel ontslag op te volgen. Amorim maakt dit seizoen indruk met Sporting Portugal, dat na negen competitieduels ongeslagen bovenaan staat. Zidane is al even clubloos, maar bewees in het verleden een uitstekende trainer te (kunnen) zijn. Zo won hij als coach van Real Madrid drie keer de Champions League. Het is overigens geen uitgemaakte zaak dat Amorim en Zidane bij een vertrek van Ten Hag daadwerkelijk in beeld komen. Dat heeft te maken met de onduidelijkheid die er nog altijd is over de overname van Manchester United.

De spelers van Manchester United lijken hun vertrouwen in Ten Hag langzaam maar zeker te verliezen. Volgens The Times gelooft een aantal spelers niet dat de Tukker de juiste man is om de club er weer bovenop te helpen. Bovendien zijn zij kritisch op de intensiteit tijdens trainingen. Zij denken dat de kans op blessures daardoor wordt vergroot.