Dit zijn de zeven spelers die de Oranje-selectie niet hebben gehaald

Ronald Koeman heeft maandagmiddag bekendgemaakt welke spelers hij meeneemt naar de finaleronde van de Nations League. Zeven spelers hebben de schifting niet overleefd.

Jasper Cillessen is een van de meeste opvallende afwezigen in de Oranje-selectie. De 34-jarige keeper van NEC maakte de afgelopen weken meerdere opzichtige fouten en betaalt daar nu de tol voor. Ook Bart Verbruggen is niet geselecteerd. Andries Noppert, die geen deel uitmaakte van de voorselectie, maakt wel deel uit van de spelersgroep.

In de achterste linie is de keuze reuze voor Koeman, die Kenny Tete en Stefan de Vrij heeft moeten teleurstellen. Tete was zondagavond nog trefzeker namens Fulham tegen Manchester United en sprak na afloop de hoop uit een nieuwe kans in het Nederlands elftal te krijgen, maar moet voorrang verlenen aan Denzel Dumfries, Jurriën Timber en Lutsharel Geertruida.

Naast Cillessen, Verbruggen, Tete en De Vrij is er met Davy Klaassen, Steven Berghuis en Brian Brobbey ook een Ajax-trio afgevallen. Onduidelijk is of de afwezigheid van Berghuis (mede) te maken heeft met het incident dat zich zondag afspeelde. De linkspoot was zijn emoties niet de baas en sloeg buiten de Grolsch Veste een supporter.