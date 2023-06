Verhitte discussie tussen Frank de Boer en Joey Kooij gaat viraal: 675.000 views en 62.000 likes

Frank de Boer en Joey Kooij vieren samen vakantie in het Spaanse Marbella. De dochter van de Nederlandse coach, Romy de Boer, heeft een relatie met de Eredivisie-scheidsrechter. Zij deelt dit weekend op TikTok een (versnelde) video van De Boer en Kooij waarin de twee een voetbalsituatie gepassioneerd bediscussiëren. De video trekt veel bekijks: in een tijdsbestek van 18 uur (op het moment van schrijven) werd de video al ruim 675.000 keer bekeken en 62.000 keer geliket. De Boer zet zijn trainerscarrière binnenkort overigens weer voort in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al-Jazira