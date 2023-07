Vermeend salaris Ihattaren onthuld in Italiaanse media; Juventus wil er graag van af

Juventus hoopt volgens de Italiaanse krant Calcio Finanza de financiële ballast van zo'n 68 miljoen euro aan salarissen van overbodige spelers kwijt zien te raken. De krant weet bovendien welke spelers daarvoor in aanmerking komen én welk bedrag zij jaarlijks opstrijken in Turijn. Niet geheel toevallig prijkt ook de naam van Mohammed Ihattaren op de lijst.

Op de voormalig PSV'er en Ajacied zou De Oude Dame afgelopen seizoen een bescheiden bedrag van 263 duizend euro hebben afgeschreven. Aan salaris kostte hij beduidend meer; jaarlijks zou Ihattaren een bedrag van 1.373.600 euro verdienen bij de Italiaanse topclub waarvoor hij sinds zijn komst nog geen enkele minuut in actie kwam.

Toch staat ook dat bedrag in schril contrast tot de andere spelers die op de lijst voorkomen. De absolute grootverdiener daarop is de Braziliaanse middenvelder Arthur, die afgelopen seizoen verhuurd werd aan Liverpool maar bij Juventus voor bijna 22 miljoen euro op de loonlijst staat. Ook Alex Sandro (ruim elf miljoen), Weston McKennie (acht miljoen) en Luca Pellegrini (bijna zes miljoen) drukken met hun jaarlijkse gage behoorlijk op het salarishuis.

Ihattaren werd in de zomer van 2021 door Juventus overgenomen van PSV, waar hij veelvuldig botste met toenmalig trainer Roger Schmidt. De club verhuurde hem direct aan competitiegenoot Sampdoria, maar ook daar raakte Ihattaren al snel in conflict en zou hij geen minuut spelen. Een nieuwe verhuurbeurt aan Ajax volgde; maar ook in Amsterdam haalde Ihattaren eigenlijk alleen het nieuws met zijn verrichtingen buiten het veld; een ultrakorte invalbeurt in de bekerfinale tegen PSV daargelaten.

Ajax beëindigde de huurovereenkomst afgelopen winter voortijdig, waarna Ihattaren op papier terugkeerde naar Turijn. Daarna deelde hij af en toe beelden uit de sportschool via social media, maar een rentree op het veld bleef ver weg. Volgens juicechannel RealityFBI is Ihattaren "deze week gespot bij een amateurclub in Utrecht (C.O.V. Desto). Mogelijk om te werken aan z'n conditie", zo valt te lezen op Instagram.