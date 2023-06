Vitesse hakt knoop door en haalt clubicoon terug als keeperstrainer

Vitesse haalt Raimond van der Gouw (60) terug naar Arnhem. De voormalig doelman, die tussen 1988 en 1996 onder contract stond bij Vitesse, gaat opnieuw aan de slag als keeperstrainer in de staf van hoofdtrainer Phillip Cocu.

Dat nieuws meldt FCUpdate-journalist Mounir Boualin. Van der Gouw zat zonder club sinds hij in de zomer van 2022 vertrok bij PSV, waar hij twee seizoenen werkzaam was. Daarvoor was hij ook als tussen 2009 en 2020 verantwoordelijk voor het trainen van de doelverdigers in Arnhem, een functie die hij ook vervulde bij zijn laatste club als speler AGOVV en het Engelse Sunderland.

De Gelderlander wist eerder al te melden dat Van der Gouw kandidaat was voor de functie, maar dat ook Rein Baart (RKC Waalwijk) in beeld was bij Vitesse. Zijn eventuele komst zou niet los gezien kunnen worden van de interesse van Vitesse in RKC-keeper Etienne Vaessen, die eerder door Boualin wereldkundig werd gemaakt. Vitesse zou de knoop echter hebben doorgehakt en haalt Van der Gouw dus terug.

Als speler kwam Van der Gouw liefst 255 keer uit voor Vitesse. In 1996 volgde echter een verrassende overgang naar Manchester United, waar hij reserve werd achter Peter Schmeichel. Ondanks de aanwezigheid van de Deen kwam hij tot 37 Premier League-wedstrijden voor de club en keepte hij bovendien elf keer in de Champions League.