Vitesse wil PSV en Feyenoord aftroeven en meldt zich bij begeerde keeper

Vitesse wil zo snel mogelijk om tafel met Etienne Vaessen. De doelman lijkt ondanks een nog één jaar doorlopend contract te gaan vertrekken bij RKC Waalwijk en moet in Arnhem de opvolger worden van Kjell Scherpen. Die wordt dit seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion, maar keert na dit seizoen terug naar Engeland.

Dat nieuws meldt FCUpdate-journalist Mounir Boualin. Hij heeft begrepen dat Vitesse hoopt om snel met de doelman om tafel te kunnen. Daarmee hopen de Arnhemmers twee binnenlandse topclubs te snel af te zijn. PSV en Feyenoord zouden namelijk ook geïnteresseerd zijn in de keeper. Beide topclubs zouden in hem een opvolger zien van de (mogelijk) vertrekkende huidige reservekeepers, respectievelijk Timon Wellenreuther en Joël Drommel.

Vaessen komt al zijn hele loopbaan als profvoetballer uit voor RKC Waalwijk. In 2016 maakte hij namens die club zijn debuut als prof in de Keuken Kampioen Divisie. Sinds het seizoen 2017-18 mag hij zich eerste keeper noemen in Waalwijk. Met RKC promoveerde Vaessen in 2020 naar de Eredivisie, waarin de bescheiden club dit seizoen indruk maakt met een voorlopige negende plaats op de ranglijst tot gevolg. De 27-jarige keeper speelde 179 officiële wedstrijden voor RKC.



Houwen

Opvallend genoeg trok RKC eerder deze maand juist een keeper van Vitesse aan voor volgend seizoen. Op 15 mei kondigde de club aan dat Jeroen Houwen (27) overkomt uit Arnhem. Hij is bovendien een oude bekende van Henk Fraser, die komend seizoen de naar FC Twente vertrekkende trainer Joseph Oosting opvolgt in Waalwijk. Fraser werkte in zijn tijd als trainer van Vitesse al samen met Houwen.