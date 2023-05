RKC speelt in op vertrek eerste doelman Vaessen en pikt oude bekende van Fraser op bij Vitesse

RKC Waalwijk staat op het punt zich te versterken met doelman Jeroen Houwen. Dat meldt journalist Mounir Boualin. De 27-jarige sluitpost komt over van Vitesse, waar hij dit seizoen tweede keus was. In Waalwijk wordt hij mogelijk de vervanger van eerste keeper Etienne Vaessen.

Houwen is afkomstig uit de jeugdopleiding van de Arnhemse club, maar werkte zich vorig seizoen pas voor het eerst op tot eerste doelman. In december gaf Thomas Letsch hem vanaf begin december de voorkeur boven Markus Schubert. Een jukbeenbreuk maakte vervolgens een einde aan zijn seizoen.

Deze jaargang begon Houwen opnieuw als eerste keus onder de lat van Vitesse, maar na twee duels waarin de club in totaal liefst acht doelpunten moest slikken trokken de Arnhemmers Kjell Scherpen op huurbasis aan en verdween Houwen weer naar de bank. Ook onder trainer Phillip Cocu, die na het vertrek van Letsch naar VfL Bochum het stokje overnam, bleef Houwen vervolgens reserve.

Volgens Boualin maakt RKC de komst van Houwen op korte termijn bekend. In Waalwijk treft de doelman een oude bekende als trainer. Onder Henk Fraser speelde hij in het seizoen 2017/18 vijf wedstrijden voor Vitesse. Fraser is in beeld om aan de slag te gaan als opvolger van Joseph Oosting bij RKC, die op zijn beurt is aangesteld bij FC Twente. Het aantrekken van Houwen houdt mogelijk verband met een aanstaand vertrek van huidig RKC-doelman Etienne Vaessen, die na het succesvolle seizoen een stap lijkt te gaan maken.