‘Feyenoord en PSV hebben dezelfde doelman op de korrel, Drommel staat voor zomers vertrek’

De kans is groot dat Joël Drommel bezig is aan zijn laatste weken als speler van PSV. De doelman verruilde FC Twente in de zomer van 2021 voor de club uit Eindhoven, maar verloor na een teleurstellend eerste jaar zijn plek aan Walter Benítez. Drommel wil meer gaan keepen en lijkt in te zetten op een zomerse transfer. In dat geval kan PSV doorschakelen naar Etienne Vaessen, die ook de radar staat van Feyenoord.

PSV telde in de zomer van 2021 3,5 miljoen euro neer voor de komst van Drommel, maar de goalie slaagde er niet in aan de verwachtingen te voldoen. Drommel stond in 26 competitieduels onder de lat, maar kreeg daarin 32 treffers om de oren en hield slechts zeven keer zijn doel schoon. PSV zelf had er ook meer van verwacht en haalde daarom Benítez afgelopen zomer naar Eindhoven. De Argentijn werd meteen na zijn komst benoemd tot eerste doelman. Drommel moest het doen met een rol als stand-in.

Daar lijkt hij volgend seizoen geen genoegen mee te nemen. ‘Drommel zit in een fase van zijn carrière waarin hij meer moet spelen om zichzelf te kunnen ontwikkelen’, schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. ‘PSV ziet de 26-jarige sluitpost nog steeds als een potentiële eerste keeper en daarom is het niet ondenkbaar dat hij komend seizoen wordt verhuurd. Bij een goed bod is verkoop uiteraard ook mogelijk’, leest het. Mocht Drommel PSV daadwerkelijk al dan niet tijdelijk verlaten, dan gaat de club op zoek naar een nieuwe twee doelman. Vaessen is ‘een van de mogelijkheden’, maar de RKC-goalie staat er bij meerdere clubs goed op.

‘Ook Feyenoord heeft hem op de radar om volgend seizoen als twee goalie te gaan fungeren’, weet Elfrink. ‘Vaessen staat open voor een stap naar een van de topclubs, maar heeft op dit moment nog niet gesproken over een transfer. Hij wil eerst het seizoen met RKC afmaken en zich volledig richten op het halen van de play-offs en het eventuele vervolg.’