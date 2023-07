Vitesse troeft Ligue 1-clubs af en legt veelzijdige aanvaller voor vier jaar vast

Vitesse heeft de tweede aanwinst voor komend seizoen gepresenteerd. De Arnhemmers nemen de Franse aanvaller Amine Boutrah (22) transfervrij over van US Concarneau, dat afgelopen seizoen kampioen werd op het derde niveau in Frankrijk. Vitesse troeft meerdere Ligue 1-clubs af met de komst van Boutrah, die zijn handtekening heeft gezet onder en contract voor vier jaar.

In het Championnat Nationale droeg de op Corsica geboren aanvaller met elf doelpunten en acht assists flink bij aan het behaalde kampioenschap, waarmee zijn vorige club promoveert naar de Ligue 2, het tweede profniveau in Frankrijk. De Marokkaanse Fransman had zelf nóg een stap omhoog kunnen zetten, zo weet De Gelderlander. "Vitesse troeft voor de komst van Boutrah de Franse clubs Strasbourg, Montpellier en Le Havre en Metz, beiden dit voorjaar gepromoveerd naar de Ligue 1, af. Er was ook belangstelling uit Italië", schrijft de krant namelijk.

Boutrah moet Vitesse-trainer Phillip Cocu een extra optie in de voorhoede bezorgen. Hij kan zowel in de spits als op de positie van aanvallende middenvelder uit de voeten, zo schrijft diezelfde krant. Toch zou hij in Arnhem gehaald zijn voor een andere positie: "Hij lijkt voorbestemd voor de linkervleugel", schrijft de regionale krant. Technisch directeur Benjamin Schmedes toont zich verheugd met de komst van Boutrah, die dus zeker niet vanzelfsprekend was. "We zijn blij dat Amine, ondanks de vele belangstelling, voor Vitesse gekozen heeft. Wij hebben hem over een langere periode gevolgd en zijn ervan overtuigd dat hij een aanwinst voor ons is", zegt Schmedes op de clubsite.

Ook Boutrah zelf komt aan het woord: "Het voelt voor mij heel goed om bij Vitesse te tekenen. Nadat mijn contract in Frankrijk afliep, heb ik de tijd genomen om na te denken over mijn toekomst", zo legt hij uit. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit voor mij de juiste stap op het juiste moment is. De aanvallende speelstijl in de Eredivisie spreekt mij aan en Vitesse past bij mij", aldus Boutrah.