Voormalig Premier League-spits is woest en deelt paspoortfoto van vrouw

Voormalig Premier League-spits Benik Afobe beschuldigt de schoonmaakster van het huis van zijn moeder van diefstal ter waarde van 400.000 pond. Via zijn Instagram-account deelt Afobe meerdere foto's van de vrouw, waaronder een paspoortfoto.

"Deze vrouw heeft vanochtend (eerder deze week, red.) 400.000 pond aan sieraden gestolen van mijn familie, uit het huis van mijn moeder in Elstree (plaats in Engeland)! Als iemand haar kent, laat het me dan zo snel mogelijk weten!", schrijft Afobe, die een foto van het paspoort van de vrouw toevoegt. Daarop is haar naam te zien en blijkt dat ze Roemeens is.

Verder plaatst Afobe enkele foto's die afkomstig zouden zijn van het TikTok-profiel van de vrouw. "Als je iemand gaat beroven voor een half miljoen pond aan waardevolle spullen, haal dan tenminste je social media offline", schrijft hij daarbij. Op zijn Instagram Stories laat Afobe weten: "Dank jullie voor jullie zorgen, berichten, steun en hulp. Mijn telefoon gaat al de hele dag af. Ik kan helaas niet overal op reageren, maar ik waardeer het."

De dertigjarige Afobe speelt momenteel voor Hatta Club in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van Arsenal en werd als jonge speler een grote toekomst toegedicht. Daar kwam het nooit helemaal van. Hij debuteerde nooit voor Arsenal, maar Afobe speelde in dienst van Bournemouth wel drie seizoenen in de Premier League. Verder kwam hij uit voor onder meer Wolverhampton Wanderers, Stoke City en Trabzonspor.