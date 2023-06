VVV-trainer Rick Kruys komt met pijnlijke onthulling na penaltydrama

VVV-Venlo werd zaterdagavond door Almere City FC op pijnlijke wijze uitgeschakeld voor de playoffs om promotie naar de Eredivisie. De Limburgers speelden twee keer met 1-1 gelijk, en dus moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. Dit liep uit op een drama. VVV miste alle penalty’s en zag het seizoen zodoende ten einde komen. Trainer Rick Kruys komt na afloop van de wedstrijd met een onthulling.

Nick Venema, Soulyman Allouch, Brian Koglin en Kees de Boer faalden allemaal vanaf elf meter en dus loopt VVV een finaleplek mis. Kruys had voorafgaand aan de penaltyserie helemaal niet het idee dat zijn ploeg het ging afleggen. “Had je het gevoel dat het ‘jullie’ penaltyserie werd?”, vroeg ESPN-interviewer Teun de Boer, waarop de oefenmeester met een helder antwoord kwam. “Ja, eigenlijk wel. We trainen hier al maanden op. Des te teleurstellender is het dan als je ze allemaal mist…”, sprak Kruys.

De grote vraag is dus hoe het kan dat de spelers van VVV er niet in slaagden om het hoofd koel te houden in de halve finale. “Er komt een stuk spanning bij een ook een stuk vermoeidheid. Maar goed, het lukte gewoon niet”, baalt Kruys.

Heitinga

De gedachtes gingen voor even terug naar de bekerfinale tussen Ajax en PSV. Velen zullen de historisch slechte strafschoppen van Ajax nog herinneren, in combinatie met de woorden van John Heitinga. De inmiddels vertrokken oefenmeester vertelde destijds dat hij zijn ploeg niet had voorbereid op het penaltyscenario, omdat hij dat geen nut vond hebben. De vraag is of Heitinga, na het zien van de strafschoppenserie van VVV, hiermee zijn gelijk heeft gehaald. Kruys denkt in ieder geval dat een penaltyserie wel trainbaar is. “Alleen de componenten spanning en vermoeidheid kun je daarin gewoon niet meenemen”, sprak de oefenmeester na afloop.