Waarom Jan Boskamp op de Coolsingel een flashback naar 1970 kreeg

Feyenoord-icoon Jan Boskamp kreeg een maand geleden tijdens de huldiging van landskampioen Feyenoord op de Coolsingel een flashback naar het jaar 1970. Destijds speelde de club de beruchte finale om de Wereldbeker tegen het Argentijnse Estudiantes, een wedstrijd die vooral de geschiedenis vanwege het brilletje van Van Daele.

In zijn column in het Feyenoord Magazine gaat Boskamp in op de emoties die het winnen van de landstitel losmaakten bij de supporters van zijn club. "Ik heb oude mensen zien janken, de vreugde bij al die mensen was weergaloos. Ik dacht dat ik zelf een koele kikker was, maar uiteindelijk ben ik net zo maf", zegt Boskamp over de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. "Een dag later, tijdens de huldiging op de Coolsingel, zag je misschien wel het best wat Feyenoord losmaakt bij mensen", meent hij echter.

Artikel gaat verder onder video

Het moment waarop aanvoerder Orkun Kökçü en doelman Justin Bijlow zich ineens mengden onder de supporters die in ziekenhuisbedden en rolstoelen vooraan stonden bij de huldiging, deed Boskamp denken aan het incident van 53 jaar daarvoor. "Grote klasse was dat", schrijft hij over het gebaar van Kökçü en Bijlow.

"Gek genoeg deden al die verhalen me denken aan de wereldbekerwedstrijd van 1970 tegen Estudiantes", vervolgt Boskamp. "Toen Joop van Daele z'n brilletje werd gebroken, stonden allemaal supporters langs de zijlijn die hun eigen bril aan hem wilden geven. Op een of andere manier zit het helpen van elkaar in het DNA van de club."