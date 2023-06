Anthony Taylor is op verschillende momenten na de Europa League-finale tussen Sevilla en AS Roma belaagd door supporters van de Italiaanse club. In hun ogen heeft Taylor de finale oneerlijk gefloten en heeft hij gezorgd voor de Italiaanse nederlaag. In de nieuwste aflevering van De FCUpdate Podcast hebben host Stan Timmerman en redacteuren Mounir Boualin en Bob van Dijk het over de Europa League-finale en de schandalige behandeling van de UEFA.

"Waarom laat de UEFA zo'n scheidsrechter tussen de fans op het vliegveld lopen? Waarom zetten ze hem niet in een busje en rijden ze hem rechtstreeks naar het vliegveld?", aldus Bob over de vervelende dingen die Taylor letterlijk en figuurlijk naar zijn hoofd geslingerd kreeg.

