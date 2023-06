UEFA zet liplezers in: Mourinho moet vrezen voor sancties na zware misdragingen

José Mourinho moet vrezen voor een flinke sanctie na zijn misdragingen na de Europa League-finale tegen Sevilla. De trainer van AS Roma ging behoorlijk uit zijn plaat en de UEFA heeft daarom een onderzoek ingesteld. Zij hebben daarbij zelfs gebruik gemaakt van liplezers om tot een juist oordeel te komen.

De UEFA gaat de taal onderzoeken die Mourinho uitte op het veld, na het duel én in de parkeergarage. “Je bent verdomme een schande. Een schande. Ga naar de hel”, zou de Portugees onder meer hebben geroepen richting de Engelsman Anthony Taylor, zo werd geconcludeerd na de inzet van liplezers. Ook tijdens de persconferentie nam de coach geen blad voor zijn mond en gaf hij aan te hopen dat de arbiter komend seizoen alleen in de Champions League fluit, zodat hij AS Roma niet meer treft. Door het verliezen van de finale is het miljardenbal uit zicht voor de Romeinen.

De boosheid kwam vooral voort uit het feit dat de coach een strafschop had willen zien voor zijn elftal. Mourinho wordt de UEFA aangeklaagd voor ‘beledigend of grof taalgebruik tegen een wedstrijdofficial’ en gezien alle commotie en navolging die het gedrag van de coach gekregen heeft, lijkt een straf onvermijdelijk. Tijdens het duel kreeg Mourinho ook al een gele kaart voor zijn slechte gedrag langs de lijn.

Straffen Sevilla

Overigens is Mourinho niet de enige die serieus moet vrezen voor sancties na de Europa League-finale. Het gedrag van beide supportersgroeperingen wordt ook onder de loep genomen door de Europese voetbalbond. De fans van Sevilla zijn strafbaar omdat ze het veld bestormden. Bovendien werd er door beide partijen vuurwerk gegooid en weren er fakkels afgestoken. Ook zouden de fans van AS Roma vernielingen hebben aangericht aan het stadion, om over de actie richting arbiter Taylor op het vliegveld nog maar te zwijgen.