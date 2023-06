In Nederland werd Joey Kooij woensdagavond belaagd na de wedstrijd tussen NAC Breda en FC Emmen, maar ook in het buitenland gaat het niet goed met het behandelen van scheidsrechters. Nadat eerst José Mourinho zich schandalig heeft gedragen richting Anthony Taylor, deden de 'fans' van AS Roma dat donderdagavond nog eens dunnetjes over. Schandalig!

Schandalig gedrag van enkele idioten die zich Roma-fan noemen.



Waar gaat het heen met ‘supporters’ tegenwoordig?#UELfinal pic.twitter.com/GJA9A8OB5h — Wesley Victor Mak 🇮🇹 (@WesleyVictorMak) June 1, 2023