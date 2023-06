Walid Regragui verklapt transfer van Sofyan Amrabat op persconferentie

Sofyan Amrabat staat op het punt om een transfer af te ronden, zo heeft de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui verklapt op een persconferentie. De 26-jarige middenvelder haakte zaterdag op het laatste moment af voor het duel van Marokko met Zuid-Afrika in het kader van de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup.

Regragui had Amrabat in eerste instantie gewoon geselecteerd voor de interlandperiode. De bondscoach van Marokko stuurde de middenvelder onlangs echter naar huis. "Ik heb besloten om hem te laten gaan. Hij heeft dit seizoen zoveel wedstrijd gespeeld. Ik wil hem niet riskeren, met name omdat hij spoedig voor een nieuwe club zal tekenen", wordt Regragui geciteerd door diverse Italiaanse media.

Artikel gaat verder onder video

Een transfer van Amrabat lijkt zodoende zeer binnenkort zijn beslag te gaan krijgen. De robuuste middenvelder werd de afgelopen maanden volop gelinkt aan een zomers vertrek bij Fiorentina, met onder andere Manchester United en Barcelona als belangrijke gegadigde. Atlético Madrid is inmiddels afgehaakt in de strijd om Amrabat, meldde Relevo dit weekend.

Het afgelopen seizoen was Amrabat betrekkelijk succesvol met Fiorentina, dat in de Serie A als achtste eindigde en in de Conference League en de Coppa Italia verliezend finalist was. De voormalig speler van onder andere FC Utrecht en Feyenoord speelde zelf in alle competities 49 wedstrijden, waarin hij niet wist te scoren en één assist verzorgde.