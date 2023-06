'Ten Hag laat zijn oog vallen op oud-speler van Feyenoord'

Manchester United heeft interesse om Sofyan Amrabat voor de ogen van rivaal Liverpool en FC Barcelona weg te kapen. De middenvelder speelde een goed WK met Marokko en dat heeft hem veel belangstelling van verschillende clubs opgeleverd.

In de winter was Amrabat al dichtbij een overgang naar de Catalanen, maar FC Barcelona wilde de geboren Huizenaar huren, omdat de club zich moest houden aan Financial Fair Play-regels. Fiorentina ging hier niet mee akkoord en dus bleef de oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord in Florence voetballen.

Amrabat wil volgens Sport nog steeds dolgraag naar FC Barcelona, maar beseft ook dat het lastig wordt door de financiële situatie van de club. De speler zal geduldig zijn, maar hij zal het niet eeuwig blijven, dus kijkt de Marokkaans international ook naar andere clubs.

Het contract van Amrabat loopt af op 30 juni 2024 en dus zijn er verschillende clubs geïnteresseerd. Onder andere het Manchester United van Erik ten Hag wil de middenvelder graag inlijven om volgend seizoen in Engeland te spelen. Het contact van The Red Devils met de Fiorentina-speler wordt steeds intensiever. Eerder werd ook al de interesse van Liverpool gemeld.