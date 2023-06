Wat is het geheim van Chafik Mezziani, de amateurvoetballer met een bizarre inworp?

Amateurclub RKSV Mierlo-Hout is op jacht naar promotie naar de eerste klasse. Een van de drijvende krachten achter het succes van de club uit Helmond is Chafik Mezziani, die met zijn verre inworpen al de nodige doelpunten inleidde.

Mierlo-Hout won zondag in de eerste ronde van de nacompetitie met 3-1 van Uno Animo uit Loon op Zand. Aan de 1-0 en de 3-0 ging een slingerworp van Mezziani vooraf. In gesprek met het Eindhovens Dagblad vertelt hij lachend dat hij er niet extra op traint. "Ik ben ook helemaal niet zo sterk of zo."

Mierlo-Hout - Uno Animo | De verre inworpen van Chafik Mezziani waren keer op keer gevaarlijk bij de 3-1 zege van Mierlo-hout vanmiddag 👇 pic.twitter.com/80ZybOGDq7 — Dave Kornuijt (@davekornuijt) June 4, 2023

"Het heeft niet echt met kracht te maken, maar met timing. Je moet de bal op het perfecte moment loslaten boven je hoofd", legt de amateurvoetballer zijn techniek uit. "Ik moet zeggen dat het de laatste tijd beter gaat. Dat komt omdat het droog is, dan heb je meer grip. In de winter glipt de bal uit je handen."

Bij de 1-0 werd een inworp van Mezziani doorgekopt door ploeggenoot Dani Deelen, waarna Jasper Lalisang afrondde. Bij de 3-0 werd een inworp van Mezziani door een verdediger teruggeschoten richting de middenvelder, wiens daaropvolgende voorzet Lalisang in staat stelde om opnieuw te scoren.

Tussendoor maakte Deelen de 2-0 na een vrije trap van Thom Meeuwsen, een ander wapen van Mierlo-Hout. En zo is de club nog altijd in de race om voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de eerste klasse te gaan.

