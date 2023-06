Wat wordt de basiself van Koeman en officiële aankondiging Maurice Steijn in zicht?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 13 juni.

Nieuws

De meest logische elf van Ronald Koeman

Nog even en dan zit het seizoen 2022/23 er écht op. Maar zover is het dus nog niet. Zo zal het Nederlands elftal eerst nog de Final Four van de Nations League willen winnen. De formatie van bondscoach Ronald Koeman neemt het woensdagavond op tegen Kroatië. Matthijs de Ligt en Memphis Depay zijn er niet bij, wie worden hun vervangers? FCUpdate.nl plaatst op 11.00 uur de logische basiself voor de clash met de Kroaten.



Ajax maakt komst Steijn officieel

Na vandaag is het wachten op de officiële bevestiging van Ajax over de komst van Maurice Steijn. Meerdere bronnen weten al dat de oefenmeester voor drie seizoenen gaat tekenen in Amsterdam. De verwachting is dat de club en Steijn zelf dinsdag met een eerste officiële reactie kunnen komen.

Voetbal op tv

Geen bijzonderheden