Wie grijpt het laatste Eredivisie-ticket: Almere City of FC Emmen?

Blijft FC Emmen voor de Eredivisie behouden of speelt Almere City volgend seizoen voor het eerst op het hoogste niveau? De finale van de play-offs om promotie/degradatie gaat vanavond van start. Samen met Jack’s blikt FCUpdate vooruit op het tweeluik.

In Almere droomt men hardop van de Eredivisie na het bereiken van de finale van de play-offs. De ploeg van trainer Alex Pastoor plaatste zich voor de laatste ronde door eerst FC Eindhoven en vervolgens VVV-Venlo opzij te zetten. In beide ontmoetingen moest er een verlenging aan te pas komen. Tegen VVV werd het tweeluik zelfs vanaf de strafschopstip beslist.

Artikel gaat verder onder video

Emmen stroomde als nummer zestien van de Eredivisie in de halve finale in. De ploeg van trainer Dick Lukken was in de vorige ronde een maatje te groot voor NAC Breda (1-2 uit, 2-0 thuis) en gaat als favoriet de finale in. Almere City is in de thuiswedstrijd echter de favoriet voor de zege met een odd van 2.45. Inzetten op een overwinning van Emmen levert 2.95 keer de inzet op.

De eerste wedstrijd in de finale van de play-offs gaat deze dinsdag om 20.00 uur van start. De beslissing valt komende zondag, als in Emmen de return wordt gespeeld. Dat duel begint om 18.00 uur.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+