Live voetbal 9

‘NAC-beul’ Martens blundert opnieuw: 3 (!) flinke fouten in KKD-duel

Lewis Holtby krijgt rood van Richard Martens bij FC Volendam - NAC Breda
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
22 november 2025, 11:43

Richard Martens heeft opnieuw geen beste beurt gemaakt als scheidsrechter. De veelbesproken arbiter, die zichzelf vorige Eredivisie-speelronde niet bepaald geliefd maakte bij NAC Breda, schutterde vrijdagavond opnieuw met drie opmerkelijke beslissingen bij FC Den Bosch - Almere City (5-2).

Martens houdt de gemoederen bezig na het duel tussen FC Volendam en NAC Breda. De leidsman trok in die wedstrijd drie rode kaarten: voor Lewis Holtby, Carl Hoefkens en Fredrik Oldrup Jensen. Het wegsturen van Holtby houdt de gemoederen nog altijd bezig, terwijl de rode prent van Jensen is geseponeerd.

Artikel gaat verder onder video

Mede daardoor kreeg Martens de leiding over een duel in de Keuken Kampioen Divisie, tussen Den Bosch en Almere. Al in de eerste helft zorgde een beslissing van de arbiter voor discussie, toen hij de bezoekers een goedkope penalty toekende. Bohao Wang haalde zijn tegenstander lichtjes onderuit, waarna Martens resoluut naar de stip wees. Ferdy Druijff benutte het buitenkansje.

In de tweede helft deed de scheidsrechter er nog een schepje bovenop. In de zeventigste minuut kende hij FC Den Bosch een ‘makkelijke penalty’ toe en dat kunstje herhaalde hij kort daarna weer. 

Bij de tweede strafschop van de Bosschenaren leek doelman Jonas Wendlinger een overtreding te maken, waarna Martens hem met een rode kaart van het veld afstuurde. Op X zijn de reacties op het optreden van Martens niet mals:

De samenvatting van het duel tussen FC Den Bosch en Almere City is hier terug te zien.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fred Grim

Jorthy Mokio lijkt niet nodig bij Ajax 1 en doet mee bij beloften

  • Gisteren, 19:51
  • Gisteren, 19:51
Fans van NAC Breda

NAC Breda doet aangifte na racistische en haatdragende berichten

  • do 20 november, 18:49
  • 20 nov. 18:49
Lewis Holtby krijgt rood van Richard Martens bij FC Volendam - NAC Breda

KNVB onverbiddelijk: NAC zonder Holtby tegen PSV en Excelsior

  • vr 14 november, 17:32
  • 14 nov. 17:32
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Den Bosch - Almere

FC Den Bosch
5 - 2
Almere City FC
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
3
Jong PSV
16
6
28
4
Roda
15
5
26
5
Den Bosch
16
1
26
6
Willem II
17
-3
26
7
De Graafschap
15
6
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel