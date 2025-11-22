Richard Martens heeft opnieuw geen beste beurt gemaakt als scheidsrechter. De veelbesproken arbiter, die zichzelf vorige Eredivisie-speelronde niet bepaald geliefd maakte bij NAC Breda, schutterde vrijdagavond opnieuw met drie opmerkelijke beslissingen bij FC Den Bosch - Almere City (5-2).

Martens houdt de gemoederen bezig na het duel tussen FC Volendam en NAC Breda. De leidsman trok in die wedstrijd drie rode kaarten: voor Lewis Holtby, Carl Hoefkens en Fredrik Oldrup Jensen. Het wegsturen van Holtby houdt de gemoederen nog altijd bezig, terwijl de rode prent van Jensen is geseponeerd.

Mede daardoor kreeg Martens de leiding over een duel in de Keuken Kampioen Divisie, tussen Den Bosch en Almere. Al in de eerste helft zorgde een beslissing van de arbiter voor discussie, toen hij de bezoekers een goedkope penalty toekende. Bohao Wang haalde zijn tegenstander lichtjes onderuit, waarna Martens resoluut naar de stip wees. Ferdy Druijff benutte het buitenkansje.

In de tweede helft deed de scheidsrechter er nog een schepje bovenop. In de zeventigste minuut kende hij FC Den Bosch een ‘makkelijke penalty’ toe en dat kunstje herhaalde hij kort daarna weer.

Bij de tweede strafschop van de Bosschenaren leek doelman Jonas Wendlinger een overtreding te maken, waarna Martens hem met een rode kaart van het veld afstuurde. Op X zijn de reacties op het optreden van Martens niet mals:

