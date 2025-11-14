NAC Breda moet het in de aanstaande Eredivisieduels met PSV en Excelsior definitief zonder zien te stellen. De club ging bij de KNVB in beroep tegen de schorsing die de Duitse routinier kreeg opgelegd naar aanleiding van zijn rode kaart in het uitduel bij FC Volendam (2-1), maar ving bakzeil.

NAC stond met 0-1 voor toen Holtby een kleine tien minuten na rust direct rood kreeg van scheidsrechter Richard Martens. De Duitser raakte zijn tegenstander ongelukkig en kon tot zijn eigen ongeloof direct gaan douchen. Ook zijn trainer, Carl Hoefkens, ontstak daarbij in razernij en trok kwaad zijn jasje uit. Zijn onvrede kwam de Belg op geel te staan, waarna hij in de blessuretijd (inmiddels bij een 2-1 achterstand) zijn tweede gele kaart ontving en dus ook werd weggezonden. Ook middenvelder Fredrik Oldrup Jensen zag in de slotminuten rood.

Oldrup Jensen is inmiddels echter vrijgesproken en is dus 'gewoon' van de partij als NAC over ruim een week, op zaterdag 22 november, in eigen huis aantreedt tegen provinciegenoot PSV. Hoefkens moet die wedstrijd eveneens op de tribune plaatsnemen. NAC hoopte dat de KNVB genadig zou zijn voor Holtby, maar ook na hoger beroep blijft de schorsing van de Duitser gehandhaafd. Behalve het treffen met PSV mist hij daardoor ook de uitwedstrijd bij Excelsior van zaterdag 29 november.

Na de nederlaag in Volendam kwam de stoom bij Hoefkens nog net niet uit zijn oren. Voor de camera's van ESPN haalde de Belgische coach stevig uit naar de arbitrage in Nederland, die hij 'een bepaalde willekeur en arrogantie' verwijt. "Daar heb ik het het moeilijkst mee van alles", aldus Hoefkens.