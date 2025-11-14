Live voetbal 1

KNVB onverbiddelijk: NAC zonder Holtby tegen PSV en Excelsior

Lewis Holtby krijgt rood van Richard Martens bij FC Volendam - NAC Breda
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
14 november 2025, 17:32

NAC Breda moet het in de aanstaande Eredivisieduels met PSV en Excelsior definitief zonder Lewis Holtby zien te stellen. De club ging bij de KNVB in beroep tegen de schorsing die de Duitse routinier kreeg opgelegd naar aanleiding van zijn rode kaart in het uitduel bij FC Volendam (2-1), maar ving bakzeil.

NAC stond met 0-1 voor toen Holtby een kleine tien minuten na rust direct rood kreeg van scheidsrechter Richard Martens. De Duitser raakte zijn tegenstander ongelukkig en kon tot zijn eigen ongeloof direct gaan douchen. Ook zijn trainer, Carl Hoefkens, ontstak daarbij in razernij en trok kwaad zijn jasje uit. Zijn onvrede kwam de Belg op geel te staan, waarna hij in de blessuretijd (inmiddels bij een 2-1 achterstand) zijn tweede gele kaart ontving en dus ook werd weggezonden. Ook middenvelder Fredrik Oldrup Jensen zag in de slotminuten rood.

Oldrup Jensen is inmiddels echter vrijgesproken en is dus 'gewoon' van de partij als NAC over ruim een week, op zaterdag 22 november, in eigen huis aantreedt tegen provinciegenoot PSV. Hoefkens moet die wedstrijd eveneens op de tribune plaatsnemen. NAC hoopte dat de KNVB genadig zou zijn voor Holtby, maar ook na hoger beroep blijft de schorsing van de Duitser gehandhaafd. Behalve het treffen met PSV mist hij daardoor ook de uitwedstrijd bij Excelsior van zaterdag 29 november.

Na de nederlaag in Volendam kwam de stoom bij Hoefkens nog net niet uit zijn oren. Voor de camera's van ESPN haalde de Belgische coach stevig uit naar de arbitrage in Nederland, die hij 'een bepaalde willekeur en arrogantie' verwijt. "Daar heb ik het het moeilijkst mee van alles", aldus Hoefkens.

Volendam - NAC

FC Volendam
2 - 1
NAC Breda
Gespeeld op 8 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Lewis Holtby

Lewis Holtby
NAC Breda
Team: NAC
Leeftijd: 35 jaar (18 sep. 1990)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NAC
11
1
2024/2025
Holstein
25
0
2023/2024
Holstein
31
5
2022/2023
Holstein
24
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Heerenveen
12
-2
14
13
Volendam
12
-4
13
14
NAC
12
-6
12
15
PEC
12
-13
12
16
Excelsior
12
-12
10

Complete Stand

