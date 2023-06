Xavi Simons en drie andere Nederlanders genomineerd voor Golden Boy Award

Xavi Simons is één van de honderd genomineerden voor de Golden Boy Award 2023. Met Devyne Rensch, Bjorn Meijer en Emanuel Emegha komen nog drie Nederlandsers in aanmerking voor de prijs.

De kans is klein dat Simons, Rensch, Meijer of Emegha de opvolger van Gavi wordt. De belangrijkste kanshebbers lijken Jamal Musiala en Jude Bellingham, die zich beiden reeds op het hoogste niveau hebben bewezen. Musiala is zeker van zijn plek in het elftal bij Bayern München, terwijl Bellingham na zijn uitstekende prestaties bij Borussia Dortmund voor ruim honderd miljoen euro is verkocht aan Real Madrid.

De Eredivisie wordt ook vertegenwoordigd door PSV-aanvaller Johan Bakayoko, AZ-back Milos Kerkez en Kacper Kozlowski. Laatstgenoemde kwam het afgelopen seizoen uit voor Vitesse en keert deze zomer weer terug naar Brighton & Hove Albion, zijn eigenlijke werkgever. Ook Arda Güler, die de laatste weken is gelinkt aan een overstap naar Ajax, staat op de lijst.

De eerste Golden Boy Award werd in 2003 gewonnen door Rafael van der Vaart. Matthijs de Ligt trad in 2018 in zijn voetsporen. Onder meer Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland hebben de prijs ook gewonnen.