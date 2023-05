Na Van de Looi heeft ook Fabrizio Romano goed nieuws voor oud-Spartaan Emegha

Erwin van de Looi maakte afgelopen maandag de voorlopige EK-selectie van Jong Oranje bekend. Een opvallende naam in de voorselectie is die van Emanuel Emegha. De aanvaller verruilde Sparta Rotterdam bijna anderhalf jaar geleden voor Antwerp FC. In België kwam hij niet uit de verf, maar bij Sturm Graz maakt hij een goede indruk. Zijn prestaties zijn niet alleen onopgemerkt gebleven bij Van de Looi. Emegha heeft naar verluidt de interesse gewekt van Red Bull Salzburg en AS Roma.

Emegha klopte een paar jaar geleden nadrukkelijk op de deur bij Sparta Rotterdam en met de jonge spits leek de huidige nummer zes van de Eredivisie weer een groeibriljant in huis te hebben. Maar een definitieve doorbraak in Het Kasteel bleef uit. Emegha kwam in 39 officiële wedstrijden slechts drie keer tot scoren. Hij maakte desondanks in januari vorig jaar de overstap naar Antwerp FC. Maar ook in België kon hij geen potten breken. De stap naar de Belgische topclub kwam overduidelijk te vroeg en na slechts één officiële wedstrijd vertrok hij al naar Sturm Graz.

De nog altijd pas 20-jarige centrumspits kan terugkijken op een goed debuutjaar in Oostenrijk. In 35 wedstrijden in alle competities - waarvan twee namens het tweede elftal - scoorde hij tien keer en verzorgde hij vijf assists. De prestaties van Emegha zijn dus niet onopgemerkt gebleven. Van de Looi beloonde hem met een plek in de voorlopige EK-selectie van Jong Oranje. Bovendien heeft hij zich in de kijker gespeeld bij Red Bull Salzburg én AS Roma. Dat meldt de doorgaans zeer goed geïnformeerde Fabrizio Romano althans.

Volgens de Italiaanse transferspecialist zien Red Bull Salzburg en AS Roma in Emegha een potentiële target voor de toekomst. De spits heeft bij Sturm Graz nog een contract tot de zomer van 2026. Sturm Graz bezet momenteel de tweede plek in de Oostenrijkse Bundesliga. Met nog drie wedstrijden te gaan is de achterstand op RB Salzburg slechts drie punten. Zondag staat de kraker tussen RB Salzburg en Sturm Graz op het programma. Emegha is er ongetwijfeld, zeker na dit bericht van Romano, alles aan gelegen om zich van zijn beste kant te laten zien.