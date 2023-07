'Feyenoord denkt aan voormalig Spartaan met vraagprijs van 12 miljoen euro'

Feyenoord greep naast de naar verluidt gehoopte komst van Ricardo Pepi, die deze vrijdag werd gepresenteerd bij rivaal PSV. In de zoektocht naar een extra spits zou de landskampioen nu zijn uitgekomen in Oostenrijk. Voormalig Spartaan Emanuel Emegha (20), tegenwoordig uitkomend voor Sturm Graz, staat volgens de zender Laola1 in de belangstelling van de Rotterdammers.

Afgelopen seizoen heeft Feyenoord Emegha van dichtbij kunnen bekijken. In de groepsfase van de Europa League werd de club immers gekoppeld aan Sturm Graz, dat in Rotterdam met 6-0 aan de broek kreeg maar de return in Oostenrijk met 1-0 wist te winnen. In beide onderlinge confrontaties kwam Emegha als invaller binnen de lijnen, bij de zege in Graz leverde hij de assist bij de late goal van Otar Kiteishvili.

De komst van Emegha zou wel een lieve duit moeten kosten. Sturm Graz zou namelijk een prijskaartje van twaalf miljoen euro op de Nederlandse aanvaller hebben geplakt, waarbij ook nog een doorverkooppercentage geëist zou worden. Feyenoord zou bovendien niet de enige club zijn die belangstelling heeft; ook Red Bull Salzburg en AS Roma hebben de spits volgens de Oostenrijkse zender in het vizier.

Emegha is afkomstig uit de jeugdopleiding van Sparta en maakte bij die club ook zijn debuut in het betaald voetbal. Na 39 wedstrijden (drie goals) in de hoofdmacht verkocht de club hem in januari 2022 aan het Belgische Antwerp, dat twee miljoen euro overmaakte naar Het Kasteel. Na slechts 22 speelminuten verkochten de Belgen hem een half jaar later alweer met verlies door aan Sturm Graz, waarmee hij afgelopen seizoen als tweede in de Oostenrijkse Bundesliga eindigde. Met tien doelpunten in 36 wedstrijden (in alle competities) liet Emegha in het voorbije seizoen zien wel degelijk een doelpunt te kunnen maken.

